В центре Тулы трамвай сошел с рельсов

Фото: группа ВКонтакте «Тула Life»

Дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Советской и Оборонной.

Сегодня на перекрёстке ул. Советской и Оборонной сошел с рельсов трамвай. Фото опубликовали очевидцы в группе «Тула Life».

Из-за этого заблокировано движение транспорта в центре Тулы. Трамвай перегородил все направления движения на этом участке.

Также затруднено движение автомобильного транспорта.

Погодные условия добавляют лишь трудностей для передвижения. Напомним, по информации МЧС, 18–19 января по территории Тульской области пройдет циклон, ожидается выпадение 50% месячной нормы осадков, усиление ветра и гололед.