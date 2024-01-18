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В центре Тулы трамвай сошел с рельсов
Фото: группа ВКонтакте «Тула Life»

В центре Тулы трамвай сошел с рельсов

Дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Советской и Оборонной.

Сегодня на перекрёстке ул. Советской и Оборонной сошел с рельсов трамвай. Фото опубликовали очевидцы в группе «Тула Life».

Из-за этого заблокировано движение транспорта в центре Тулы. Трамвай перегородил все направления движения на этом участке.

Также затруднено движение автомобильного транспорта. 

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Погодные условия добавляют лишь трудностей для передвижения. Напомним, по информации МЧС, 18–19 января по территории Тульской области пройдет циклон, ожидается выпадение 50% месячной нормы осадков, усиление ветра и гололед.

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