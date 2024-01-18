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В Тульской области проверили готовность служб к снегопаду
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области проверили готовность служб к снегопаду

По прогнозам синоптиков, за два дня в регионе может выпасть 50% месячной нормы осадков.

18 января по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел заседание оперативного штаба в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации МЧС, 18–19 января по территории Тульской области пройдет циклон, ожидается выпадение 50% месячной нормы осадков, усиление ветра и гололед.

Сергей Егоров поручил обеспечить максимальную готовность сил и средств к своевременной расчистке автомобильных дорог, а также придомовых территорий в период ухудшения погодных условий. Планируется задействовать более 700 единиц техники, в том числе более 200 комбинированных дорожных машин.

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— Оперативная и слаженная работа в условиях непогоды — приоритетная задача органов региональной и местной власти, дорожных служб. На особом контроле глав муниципалитетов должно быть содержание пешеходных зон, территорий вблизи социальных объектов, а также подходов к местам крещенских купаний, — подчеркнул Сергей Егоров.

Особое внимание уделено работе общественного транспорта, чтобы обеспечить стабильность пассажирских перевозок.

Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте как на дальние расстояния, так и в пределах населенных пунктов, особенно в ночное время.

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