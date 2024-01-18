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«Вам Терехов не писал?»: мошенники рассылают сообщения от имени глав администраций Тульской области
Фото Николая Терехова.

«Вам Терехов не писал?»: мошенники рассылают сообщения от имени глав администраций Тульской области

Аферисты просят оказать содействие различным структурам.

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов рассказал в соцсетях, что от его имени мошенники рассылают сомнительные сообщения. 

— Вам Терехов не писал? Мошенники рассылают сообщения от имени руководителей органов исполнительной власти, в том числе и от моего. Такие случаи мы неоднократно фиксировали. В переписке мошенники просят оказать содействие различным структурам. При отказе они могут ссылаться на статью 308 УК РФ и использовать приемы психологического давления. 

Еще один сценарий обмана — звонки из якобы пенсионного фонда, МФЦ и других госучреждений.

Их цель — получить доступ к проверочным кодам банков и вашим персональным данным, — рассказал глава администрации.

Николай Терехов призвал не поддаваться на обман и перепроверять любую информацию, которая поступает с незнакомых номеров. 

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