«Вам Терехов не писал?»: мошенники рассылают сообщения от имени глав администраций Тульской области

Фото Николая Терехова.

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов рассказал в соцсетях, что от его имени мошенники рассылают сомнительные сообщения.

— Вам Терехов не писал? Мошенники рассылают сообщения от имени руководителей органов исполнительной власти, в том числе и от моего. Такие случаи мы неоднократно фиксировали. В переписке мошенники просят оказать содействие различным структурам. При отказе они могут ссылаться на статью 308 УК РФ и использовать приемы психологического давления.

Еще один сценарий обмана — звонки из якобы пенсионного фонда, МФЦ и других госучреждений.

Их цель — получить доступ к проверочным кодам банков и вашим персональным данным, — рассказал глава администрации.

Николай Терехов призвал не поддаваться на обман и перепроверять любую информацию, которая поступает с незнакомых номеров.