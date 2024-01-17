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Тульские коммунальщики готовятся к ухудшению погоды
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские коммунальщики готовятся к ухудшению погоды

В ближайшие сутки ожидается порывистый ветер, обильные снегопады, метель и гололедица.

По поручению Ильи Беспалова его первый заместитель Дмитрий Ярцев провел совещание по вопросам жизнеобеспечения областного центра. Он отметил, что необходимо активизировать все силы.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Уборочная техника будет работать круглосуточно, при необходимости привлекут наемные машины.

Подготовлены дополнительные аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и транспортных предприятий, усилена работа ЕДДС и Центра гражданской защиты и спасательных работ.

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