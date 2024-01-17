Городские службы Тулы начали готовиться к весеннему паводку

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До 22 февраля руководителям администраций городских округов вместе с «Центром гражданской защиты и спасательных работ» следует уточнить прогнозируемые участки подтопления во время паводка и организовать действия по успешному прохождению вод.

До 1 марта следует установить специальные рейки на мостах в д. Нижние Присады, н. п. Берники, н. п. Прилепские Выселки, а также на Воронке и Упе. Это поможет следить за уровнем воды.

Руководителям предприятий, попадающих в зону подтопления, нужно заранее оценить возможное развитие событий и принять меры. «Центру гражданской защиты и спасательных работ» следует до 1 марта представить доклад о выполнении мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод.