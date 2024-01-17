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Житель Ясногорска хотел пройти в суд с ножом и кастетом
Фото: УФССП России по Тульской области

Житель Ясногорска хотел пройти в суд с ножом и кастетом

Мужчина прибыл на одной из заседаний в качестве ответчика.

Судебные приставы предотвратили пронос запрещенных предметов в здание Ясногорского районного суда Тульской области. У 63-летнего мужчины, прибывшего на одно из заседаний в качестве ответчика, были обнаружены нож и кастет.

Перед этим пристав предложил посетителю добровольно сдать запрещённые предметы, но тот заявил, что ничего подобного у него при себе нет. Складной перочинный нож был найден при досмотре в сумке, а в кармане куртки лежал самодельный кастет.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Ему грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

 

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