Где в Туле и области можно окунуться в крещенские купели

На следующей неделе православные верующие отмечают Крещение Господне. Традиционно, в ночь с 18 на 19 января принято окунаться в купели и источники.
В пресс-службе МЧС рассказали об утвержденных местах для крещенских купаний на территории области. Всего их 40. На открытой воде расположено 11 купелей.
— В целях предупреждения несчастных случаев в местах ритуального купания организуют дежурство инспекторов ГИМС и спасателей ГУ МЧС России по Тульской области. Помимо них будут представители органов местного самоуправления, полиции и медработников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.
МО г. Алексин — 3 места:
- МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель,
- МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель,
- МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель.
Арсеньевский р-н — 1 место:
- МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель.
Белевский район — 1 место:
- МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.
Богородицкий район — 1 место:
- МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.
Венёвский район — 1 место:
- МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.
Воловский район — 2 места:
- МО Двориковское, с. Никитское, купель на р. Непрядва,
- МО Двориковское, с. Осиново, купель.
МО г. Донской — 1 место:
- МО г. Донской, мкр-н Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.
Дубенский район — 2 места:
- МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник,
- д. Сидоровка, купель.
ГО г. Ефремов — 2 места:
- с. Тюртень, св. источник, купель,
- г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.
Заокский район — 2 места:
- МО Страховское, с. Бехово, купель,
- МО Страховское, п. Велегож, купель,
- МО Малаховское, п. Маяк, купель.
Кимовский район — 1 место:
- МО Епифанское, с. Себено, купель.
Киреевский район — 1 место:
- МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь.
Куркинский район — 1 место:
- МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель.
р. п. Новогуровский — 1 место:
- р. п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь.
МО г. Новомосковск — 2 места:
- МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель,
- г. Новомосковск Урванский водоем, прорубь.
Одоевский район — 1 место:
- МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.
Плавский район — 1 место:
- г. Плавск, р. Плава, прорубь.
Суворовский район — 2 места:
- МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель,
- МО Северо-Западное, с. Доброе, купель.
Тепло-Огарёвский район — 1 место:
- МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник, купель.
МО г. Тула — 4 места:
- г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь,
- г. Тула, д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, купель,
- г. Тула, Богородичный Щегловский мужской монастырь, купель,
- г. Тула, п. Горелки, территория родника, купель.
Узловский район — 2 места:
- МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа,
- г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.
Чернский район –1 место:
- п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.
Щекинский район — 4 места:
- МО р. п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду,
- МО Советск, г. Советск, прорубь,
- МО Ломинцевское, д. Косое, купель,
- МО Крапивенское, н. п. Крапивна, ул. Набережная, купель.
Ясногорский район — 1 место:
- МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель.