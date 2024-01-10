Где в Туле и области можно окунуться в крещенские купели

Фото Алексея Пирязева

Утверждено 40 мест для проведения ритуальных купаний. Возле них будут дежурить специализированные службы.

На следующей неделе православные верующие отмечают Крещение Господне. Традиционно, в ночь с 18 на 19 января принято окунаться в купели и источники.

В пресс-службе МЧС рассказали об утвержденных местах для крещенских купаний на территории области. Всего их 40. На открытой воде расположено 11 купелей.

— В целях предупреждения несчастных случаев в местах ритуального купания организуют дежурство инспекторов ГИМС и спасателей ГУ МЧС России по Тульской области. Помимо них будут представители органов местного самоуправления, полиции и медработников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

МО г. Алексин — 3 места:

МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель,

МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель,

МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель.

Арсеньевский р-н — 1 место:

МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель.

Белевский район — 1 место:

МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.

Богородицкий район — 1 место:

МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.

Венёвский район — 1 место:

МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.

Воловский район — 2 места:

МО Двориковское, с. Никитское, купель на р. Непрядва,

МО Двориковское, с. Осиново, купель.

МО г. Донской — 1 место:

МО г. Донской, мкр-н Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.

Дубенский район — 2 места:

МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник,

д. Сидоровка, купель.

ГО г. Ефремов — 2 места:

с. Тюртень, св. источник, купель,

г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.

Заокский район — 2 места:

МО Страховское, с. Бехово, купель,

МО Страховское, п. Велегож, купель,

МО Малаховское, п. Маяк, купель.

Кимовский район — 1 место:

МО Епифанское, с. Себено, купель.

Киреевский район — 1 место:

МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь.

Куркинский район — 1 место:

МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель.

р. п. Новогуровский — 1 место:

р. п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь.

МО г. Новомосковск — 2 места:

МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель,

г. Новомосковск Урванский водоем, прорубь.

Одоевский район — 1 место:

МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.

Плавский район — 1 место:

г. Плавск, р. Плава, прорубь.

Суворовский район — 2 места:

МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель,

МО Северо-Западное, с. Доброе, купель.

Тепло-Огарёвский район — 1 место:

МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник, купель.

МО г. Тула — 4 места:

г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь,

г. Тула, д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, купель,

г. Тула, Богородичный Щегловский мужской монастырь, купель,

г. Тула, п. Горелки, территория родника, купель.

Узловский район — 2 места:

МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа,

г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.

Чернский район –1 место:

п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.

Щекинский район — 4 места:

МО р. п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду,

МО Советск, г. Советск, прорубь,

МО Ломинцевское, д. Косое, купель,

МО Крапивенское, н. п. Крапивна, ул. Набережная, купель.

Ясногорский район — 1 место: