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Тулячка взяла с москвички 23 тысячи рублей за межевание участка и отказалась его регистрировать
Фото Артема Жильцова

Тулячка взяла с москвички 23 тысячи рублей за межевание участка и отказалась его регистрировать

Возбуждено дело по мошенничеству с хищением чужого имущества.

Жительница Москвы обратилась в прокуратуру Заокского района с жалобой. 

15 октября 2021 года она заключила с сотрудницей компании «Ника» договор на оказание кадастровых услуг по межеванию земельного участка в деревне Романьково. За это женщина заплатила 23 тысячи рублей. Договор злоумышленница не зарегистрировала, деньги присвоила себе. Как выяснилось позже, услуги оказывать она не собиралась вовсе. А в мае 2023 года выдала москвичке поддельную выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на земельный участок.

— По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину), — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного органа.

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сегодня, в 10:17 +1
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