Туляки пожаловались на ограничительные ленты возле здания бывшей Госавтоинспекции

Фото читателя Myslo

Они мешают проходу по тротуару и подвергают туляков опасности.

В редакцию Myslo обратился читатель. С декабря 2023 года напротив здания по адресу ул. Cоветская, 110 натянуты ограничительные ленты.

Людям приходится ходить по проезжей части.

– Обходить по другим сторонам улицы не вариант, если вы идете в ТЦ «Макси». А, если вы маломобильный, либо с коляской, – вообще нет смысла. Чтобы пройти под мост, нужно спуститься по разваливающейся лестнице. Доступной среды там нет, – жалуется туляк.

Аноним поднимал эту проблему в одном из пабликов Тулы. Никакой ответной реакции не получил.

Напомним, ранее в здании находился городской батальон и дежурная часть ГИБДД. Однако в июле 2020 года Госавтоинспекция переехала на Косую Гору. Дом № 110 по улице Советской был построен в конце XVIII века и является памятником культуры регионального значения. Региональное УМВД передало здание на баланс Росимущества.

Кто повесил ограничительные ленты? С какой целью? И как был согласован вопрос безопасности пешеходов? С данными запросом Myslo обратился в администрацию Тулы.