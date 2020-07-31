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Тульская Госавтоинспекция полностью переехала с Советской, 110

Тульская Госавтоинспекция полностью переехала с Советской, 110

Городской батальон, дежурная часть ГИБДД теперь будут располагаться на Косой Горе – в здании ОБ ППС на ул. М. Горького.

Госавтоинспекция Тульской области переехала с улицы Советской, 110. Напомним, первыми из этого здания съехали руководство ведомства и внутренние службы — еще в декабре 2019 года.

Дежурная часть и отделы, которые связаны с работой с гражданами, теперь будут находиться в поселке Косая Гора на ул. М. Горького, 62-а.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в настоящее время действуют прежние номера телефонов дежурной части: 32−45−00, 32−45−02, 32−45−10.

Телефоны группы по исполнению административного законодательства: 32−95−73 (по вопросам о водительских удостоверениях), 32−95−75 (по вопросам о штрафах).

На Советскую, 110 Госавтоинспекция больше не вернется.

По нашей информации, здание требует серьезного ремонта. Однако когда и в какие сроки, пока неизвестно.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:29 +2
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