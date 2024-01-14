  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Туляк Алексей Воробьев дал новое звучание «народной» песне в эфире ТНТ - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк Алексей Воробьев дал новое звучание «народной» песне в эфире ТНТ
Фото пресс-службы ТНТ

Туляк Алексей Воробьев дал новое звучание «народной» песне в эфире ТНТ

Премьера второго сезона музыкального шоу «Конфетка» состоялась на Старый Новый год, 13 января.

Участие в первом выпуске принял известный певец Алексей Воробьев, уроженец Тулы. 

В шоу «Конфетка» звезды перепевают песни народных авторов из интернета, делая из них настоящие хиты. Алексей Воробьев справился с поставленной задачей и придал новое звучание композиции «Елка». 

photo1705056011.jpeg

Авторами и создателями песни являются Александра Ореховая и Александр Соседкин из Таганрога. Они были в восторге от перепевки.

– Это было превосходно! У меня нет слов…Я очень благодарна Алексею, что он довел до ума эту песню, как мы это давно и планировали, – рассказала Александра Ореховая – автор песни «Елка».

photo1705056011 (1).jpeg

– Я хотел сказать вам комплимент. Когда в первый раз услышал песню, понятно, что есть недоработки. Но там же есть зерно! – ответил Алексей Воробьев.

Члены жюри и ведущие отметили высокое качество номера. По итогам голосования жюри, победителем выпуска стал участник из Казани с песней «Береги любовь». Композиция «Елка» заняла почетное второе место.

Второй сезон шоу будут транслировать каждую субботу на ТНТ в 21:00! Все выпуски шоу также будут доступны для просмотра на RUTUBE.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
шоу конфетка
Люди
Алексей Воробьев
Место
ТНТ
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки пожаловались на ограничительные ленты возле здания бывшей Госавтоинспекции
Туляки пожаловались на ограничительные ленты возле здания бывшей Госавтоинспекции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.