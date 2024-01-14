Туляк Алексей Воробьев дал новое звучание «народной» песне в эфире ТНТ

Фото пресс-службы ТНТ

Участие в первом выпуске принял известный певец Алексей Воробьев, уроженец Тулы.

В шоу «Конфетка» звезды перепевают песни народных авторов из интернета, делая из них настоящие хиты. Алексей Воробьев справился с поставленной задачей и придал новое звучание композиции «Елка».

Авторами и создателями песни являются Александра Ореховая и Александр Соседкин из Таганрога. Они были в восторге от перепевки.

– Это было превосходно! У меня нет слов…Я очень благодарна Алексею, что он довел до ума эту песню, как мы это давно и планировали, – рассказала Александра Ореховая – автор песни «Елка».

– Я хотел сказать вам комплимент. Когда в первый раз услышал песню, понятно, что есть недоработки. Но там же есть зерно! – ответил Алексей Воробьев.

Члены жюри и ведущие отметили высокое качество номера. По итогам голосования жюри, победителем выпуска стал участник из Казани с песней «Береги любовь». Композиция «Елка» заняла почетное второе место.

Второй сезон шоу будут транслировать каждую субботу на ТНТ в 21:00! Все выпуски шоу также будут доступны для просмотра на RUTUBE.