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В первую неделю нового года 59 туляков заболели гриппом
Фото Алексея Пирязева

В первую неделю нового года 59 туляков заболели гриппом

Заболевшие не были привиты.

В области наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако это связывают с низкой обращаемостью населения к медикам.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, на праздничной неделе в области зарегистрировано около 3900 случаев ОРВИ. При этом эпидемический порог по респираторным инфекциям не превышен, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 49%.

Также за первую неделю нового года в области зарегистрировано 59 случаев заболевания гриппом, у всех подтвержден вирус гриппа А. Заболевшие не были привиты против него. 

 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей, воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача. Это позволит вам избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми; 
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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сегодня, в 16:50 0
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