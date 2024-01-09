В первую неделю нового года 59 туляков заболели гриппом

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В области наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако это связывают с низкой обращаемостью населения к медикам.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, на праздничной неделе в области зарегистрировано около 3900 случаев ОРВИ. При этом эпидемический порог по респираторным инфекциям не превышен, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 49%.

Также за первую неделю нового года в области зарегистрировано 59 случаев заболевания гриппом, у всех подтвержден вирус гриппа А. Заболевшие не были привиты против него.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: