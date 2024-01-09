Туляк: «В Ямнах на нас с 5-летним ребенком напала собака, а потом и её хозяин»

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По словам пострадавших, владелец пса не попытался успокоить внезапно выбежавшее животное, а сам стал угрожать.

Супруги Матвеевы вместе с 5-летним сыном приехали на новогодние праздники в деревню Ямны. 3 января вместе с ребенком отправились в магазин, расположенный примерно в километре от дома.

«Мы прошли около половины пути, и вдруг откуда-то сбоку, с неогороженного участка со строящимся домом на дорогу выскочила крупная собака — кобель японской акиты. Громко лаяла и быстро приближалась к ехавшему на снегокате ребенку, — рассказал Роман Матвеев, отец мальчика. — Супруга шла чуть позади и первой заметила стремительно бегущую собаку. Сделав резкий выпад вперед, она столкнула её (по словам Романа, женщина подумала, что собака хочет вцепиться в мальчика. — Прим. авт.).

Сын соскочил со снегоката и спрятался у меня за спиной. Собака переключила внимание на мою супругу, стала пытаться её атаковать и кусать. Я схватил снегокат и бросил его в сторону собаки. Это заставило её отбежать на несколько метров, но при этом она продолжала агрессивно скалиться, лаять, пытаться обежать нас с другой стороны и атаковать снова».

Спустя некоторое время возле дома появился хозяин собаки. Роман принялся ему кричать, чтобы тот забрал пса. Мужчина направился к Матвеевым.

«Наверное, от громкого крика собака прекратила атаки и направилась в сторону своего дома, продолжая лаять. Но встретив двигавшегося к нам хозяина и почувствовав поддержку „своей стаи“, снова развернулась и побежала в нашу сторону, проявляя еще большую агрессию.

Подошедший владелец собаки, вместо того чтобы забрать животное, попытался ударить мою супругу. Я в этот момент встал между ними, блокируя удар.

Собака в это время снова попыталась схватить ребенка. Хозяин её, ухватив меня за воротник куртки, стал дергать, толкать, сыпал угрозами. обещая мне переломать ноги, в ультимативной форме требовать, чтобы мы вообще не ходили и не появлялись в этих местах, так как тут гуляет его собака. Пес бегал вокруг ребенка, лаял, а жена отгоняла его снегокатом».

Конфликт стал утихать только после того, как на улице появилась еще одна женщина с ребенком. Тогда хозяин собаки стал ловить свое животное, чтобы увести домой.

«Собака при этом совсем его не слушалась и продолжала бегать вокруг нас, — продолжал Роман. — В итоге нам удалось все же продолжить путь. Но на этом история не закончилась. Выйдя из магазина, мы вновь встретили этого мужчину с собакой. Пес был уже на длинном поводке, но без намордника. Его хозяин попросил меня отойти с ним в сторону — там схватил меня за горло и начал душить. Собаку вместе с поводком он в тот момент отпустил, ухватив меня обеими руками. А пес снова побежал к моей жене и ребенку.

Мужчина сдавливал мне горло и нажимал другой рукой на стекло очков, погнув их. В конце концов мне удалось освободиться, после чего он поспешил удалиться».

Придя домой, супруги вызвали полицию и написали заявление в отношении владельца собаки за самовыгул животного без намордника, а также за угрозу физической расправой в общественном месте.

«Ребенок хоть и не получил травм, но сильно испугался, стал заикаться, боится выходить из дома теперь. Безграмотные действия владельца в отношении своего питомца привели к опасной ситуации», — добавил Роман.