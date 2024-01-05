Ситуацию в тульском Заречье взяла на контроль администрация города

Читатели жаловались, что на улице Октябрьской в тульском Заречье нет света, на ул. Комсомольской, 191 нет горячей воды, а на улице Токарева отключили отопление.
Вот что нам ответили в управлении по городскому хозяйству:
- В настоящее время специалисты АО «Тульские городские электрические сети» проводят восстановительные работы. Подача электроснабжения на котельные возобновлена. В ближайшее время планируется полностью восстановить электроснабжение.
Ситуация на контроле администрации города Тулы.
UPD: в 19.30 электроснабжение было восстановлено.