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Ситуацию в тульском Заречье взяла на контроль администрация города

Ситуацию в тульском Заречье взяла на контроль администрация города

Как рассказали нам читатели, в Заречье на разных улицах проблемы с водой, отоплением и электричеством.

Читатели жаловались, что на улице Октябрьской в тульском Заречье нет света, на ул. Комсомольской, 191 нет горячей воды, а на улице Токарева отключили отопление.

Вот что нам ответили в управлении по городскому хозяйству: 

- В настоящее время специалисты АО «Тульские городские электрические сети» проводят восстановительные работы. Подача электроснабжения на котельные возобновлена. В ближайшее время планируется полностью восстановить электроснабжение.

Ситуация на контроле администрации города Тулы.

UPD: в 19.30 электроснабжение было восстановлено.

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