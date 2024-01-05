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«Музейная зима в Туле»: Дом дворянского собрания приглашает гостей на рождественские концерты и балы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Музейная зима в Туле»: Дом дворянского собрания приглашает гостей на рождественские концерты и балы

В Доме дворянского собрания состоялась премьера новой программы «Рождество в дворянском».

Она вошла в афишу мероприятий проекта «Музейная зима в Туле», инициированного губернатором Алексеем Дюминым. В разных залах Дома дворянского собрания прошли мини-концерты, где творческие коллективы и солисты Тульской областной филармонии исполняли музыку разных стилей, жанров и эпох: классика, фольклор и джаз.

- Проект «Музейная зима в Туле» представляет собой насыщенную программу событий не только в музеях, но и площадках, осуществляющих экскурсионную и выставочную деятельность. Одна из главных среди них – Дом дворянского собрания. Здесь гости могут насладиться волшебной атмосферой Рождества и неформальным общением, посетив концерты, балы и театрализованные экскурсии,- отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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Для гостей программы «Рождество в Дворянском» выступили Тульский государственный хор, инструментальный ансамбль «Легенда», фольклорный ансамбль «Услада» и джазовый квартет.

Также 6 января в Доме дворянского собрания состоится традиционный концерт «Бах при свечах» с участием солистов камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а 7 января – Рождественский бал. 

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Люди
Татьяна РыбкинаАлексей Дюмин
Место
Дом Дворянского собрания
 

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