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Тулячка Гульназ Хатунцева завоевала золото Кубка России по велоспорту на треке
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулячка Гульназ Хатунцева завоевала золото Кубка России по велоспорту на треке

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» продолжаются чемпионат и первенство России, а также Кубок России по велоспорту на треке.

4 января в рамках Кубка России велогонщица команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль в омниуме. Результат спортсменки - 129 очков.

Соревнования продолжаются.

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