Тулячка Гульназ Хатунцева завоевала золото Кубка России по велоспорту на треке

4 января в рамках Кубка России велогонщица команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль в омниуме. Результат спортсменки - 129 очков.
Соревнования продолжаются.
В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» продолжаются чемпионат и первенство России, а также Кубок России по велоспорту на треке.
4 января в рамках Кубка России велогонщица команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль в омниуме. Результат спортсменки - 129 очков.
Соревнования продолжаются.
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