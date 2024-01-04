  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Полиция напомнила тулякам, что у преступников не бывает новогодних каникул - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Полиция напомнила тулякам, что у преступников не бывает новогодних каникул

Полиция напомнила тулякам, что у преступников не бывает новогодних каникул

Призвали быть бдительными и хранить ценные предметы не абы как.

Одним из наиболее распространённых видов совершаемых на территории Тульской области преступлений является хищение имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В период новогодних праздников, когда граждане могут надолго оставить без присмотра свои жилища или же имущество, преступники активизируются и применяют различные способы для совершения противоправных деяний.

Тульская полиция напоминает гражданам, что у преступников не бывает «Новогодних каникул» и призывает принимать все меры к сбережению своего имущества.

Следует хранить ценные предметы в зданиях, хозяйственных постройках и хранилищах капитальной конструкции, снабжённых надёжными дверями, воротами и запорами. Уходя из дома, обязательно нужно закрывать оконные ставни, запирать двери (в том числе и в холодные коридоры, летние кухни и хозяйственные постройки), оборудовать оконные проёмы металлическими решётками.

Если же вы стали жертвой преступления следует незамедлительно сообщить об этом в полицию, обратившись с заявлением в дежурную часть районного отдела внутренних дел.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:19 +1
Другие статьи по темам
Прочее
полицияТуланапоминаниепраздникихищение имущества

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ребенку-инвалиду из Тулы передали кресло-коляску благодаря акции «Белый цветок»
Ребенку-инвалиду из Тулы передали кресло-коляску благодаря акции «Белый цветок»
В Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка первого новорожденного 2024 года
В Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка первого новорожденного 2024 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.