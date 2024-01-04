Полиция напомнила тулякам, что у преступников не бывает новогодних каникул

Призвали быть бдительными и хранить ценные предметы не абы как.

Одним из наиболее распространённых видов совершаемых на территории Тульской области преступлений является хищение имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В период новогодних праздников, когда граждане могут надолго оставить без присмотра свои жилища или же имущество, преступники активизируются и применяют различные способы для совершения противоправных деяний.

Тульская полиция напоминает гражданам, что у преступников не бывает «Новогодних каникул» и призывает принимать все меры к сбережению своего имущества.

Следует хранить ценные предметы в зданиях, хозяйственных постройках и хранилищах капитальной конструкции, снабжённых надёжными дверями, воротами и запорами. Уходя из дома, обязательно нужно закрывать оконные ставни, запирать двери (в том числе и в холодные коридоры, летние кухни и хозяйственные постройки), оборудовать оконные проёмы металлическими решётками.

Если же вы стали жертвой преступления следует незамедлительно сообщить об этом в полицию, обратившись с заявлением в дежурную часть районного отдела внутренних дел.