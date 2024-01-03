Жители Морозовки и Частого замерзают без электричества

Как рассказали редакции Myslo туляки, у них нет электричества, потому что кто-то перебил кабель.

Вечером 3 января в редакцию Myslo обратились жители Большой Тулы.

- Село Частое. Вырубили свет, дома остывают и все в ужасе. Вроде как, кто-то перебил кабель на 6 киловатт

- Деревня Морозовка сидит в -30 без света.Отопления нет, воды нет, дома остыли уже до 12 градусов.

Как стало известно Myslo, в этих населенных пунктах действительно отключили свет из-за аварии: оборвался кабель. На месте работает бригада энергетиков. Подробности выясняются.

UPD: По состоянию на 23.15 энергетики сообщили, что подключение восстановлено.