  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Морозовки и Частого замерзают без электричества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Морозовки и Частого замерзают без электричества

Жители Морозовки и Частого замерзают без электричества

Как рассказали редакции Myslo туляки, у них нет электричества, потому что кто-то перебил кабель.

Вечером 3 января в редакцию Myslo обратились жители Большой Тулы. 

- Село Частое. Вырубили свет, дома остывают и все в ужасе. Вроде как, кто-то перебил кабель на 6 киловатт

- Деревня Морозовка сидит в -30 без света.Отопления нет, воды нет, дома остыли уже до 12 градусов.

Как стало известно Myslo, в этих населенных пунктах действительно отключили свет из-за аварии: оборвался кабель. На месте работает бригада энергетиков. Подробности выясняются.

UPD: По состоянию на 23.15 энергетики сообщили, что подключение восстановлено.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
МорозовкаЧастоенет электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как наладить режим сна после долгих каникул
Как наладить режим сна после долгих каникул
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.