Где в Туле можно покататься на коньках: полный список

Фото пресс-службы администрации города

Этой зимой в городе запланирована работа 5 катков и более 20 хоккейных коробок. Администрация Тулы рассказала о действующих площадках для катания на коньках в городе.

Губернский каток на площади Ленина работает ежедневно без выходных с 10.00 до 22.00.

Сеансы стартуют в 10.00,12.00, 14.00,16.00,18.00, 20.00.

Детский сеанс – в выходные и праздники в 12.00.

Технический перерыв по 45 минут каждые 1 час 15 мин.

Записаться на сеансы катания можно через онлайн-бронирование или приобретая бесплатные билеты в пункте проката на катке за час до сеанса.

Хоккейные коробки в Центральном округе есть на Казанской набережной, во дворе д. 7 на ул. Новомосковской, в п. Менделеевском на ул. Кирова, д. 5 и на стадионе в п. Петелино.

Для туляков работает ледовый стадион «Заречье», расположенный по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 18. Режим работы с понедельника по пятницу с 18.00 до 22.00, перерыв 18.30–19.00. По субботам каток работает с 12.00 до 22.00, перерывы 13.30–14.00, 16.00–16.30, 18.30–19.00; по воскресеньям – с 11.00 до 22.00, перерывы 13.30–14.00, 16.00–16.30, 18.30–19.00.

В Зареченском округе катки расположены:

– в п. Ленинский на ул. Ленина, д. 9;

– в п. Обидимо на Комсомольской площади, д. 2-а.

Хоккейные коробки в морозную погоду в Заречье залиты:

– в Комсомольском парке культуры и отдыха;

– в п. Ленинском на ул. Гагарина, д. 9;

– в с. Хрущево на ул. Прудной;

– в п. Рождественском на ул. Лесной;

– в п. Плеханово на ул. Заводской, д. 21.

При благоприятных погодных условиях хоккейные коробки в Привокзальном округе действуют:



– в Платоновском парке;

– в Туле на ул. Седова, д. 27;

– в мкр. Северная Мыза на ул. Героя России Евгения Рындина, д. 6, к. 1;

– в п. Косая Гора на ул. Г. Горшкова, д. 15;

– в п. Косая Гора, на ул. Стрекаловской, д. 34;

– в п. Рассвет, д. 35;

– в п. Зайцево.



В Пролетарском округе лед в хоккейных коробках в мороз заливают:

– на ул. Металлургов, д. 22;

– на ул. Бондаренко, д. 23;

– на ул. Кутузова, д. 131;

– на ул. Приупской, д. 3.

В Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова корп. 6 на массовом поле расположен каток и хоккейная коробка с базой проката. Также в Советском округе лед заливают в коробке во дворе д. 94 по ул. Гоголевской.