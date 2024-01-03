Бригада скорой спасла веневца, потерявшего сознание в лесу

ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП»

Медики Тульского центра медицины катастроф вынесли из леса потерявшего сознание парня. Историю спасения молодого человека рассказали в официальной группе ВКонтакте.



Инцидент произошел 2 января в Веневском районе. 18-летнему парню стало плохо во время прогулки с родителями по лесу.



Отец подростка дозвонился до оперативного отдела Центра медицины катастроф. На вызов была немедленно направлена бригада в составе фельдшеров Олеси Муравьевой и Татьяны Агаповой. Водитель Наталья Лосева доставила медиков до въезда в лес быстро, но проехать дальше по сугробам не смогла.

- Фельдшеры взяли медицинскую укладку, необходимое оборудование и направились на поиски пациента, ориентируясь по следам на снегу. Пройдя пешком около 3 километров, медики обнаружили парня, лежащего без сознания. Бригаде удалось стабилизировать состояние подростка на месте, после чего они приняли решение об эвакуации его на носилках-волокушах, - рассказали в ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП».

Тем временем водитель экипажа остановила проезжавшую мимо «Ниву». Автомобиль отправился на помощь бригаде. Пациента благополучно доставили к скорой. Его госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.

Сейчас парень находится под наблюдением врачей.