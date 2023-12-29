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В Щёкинском районе отремонтировали Дом культуры
Фото: администрация Щёкинского района.

В Щёкинском районе отремонтировали Дом культуры

Дом культуры в посёлке Огаревка отремонтировали по нацпроекту «Культура».

Огаревский Дом культуры стал третьим учреждением культуры в Щёкинском районе, отремонтированным благодаря нацпроекту «Культура». 

Зданию дома культуры уже 70 лет. Оно давно нуждалось в капитальном ремонте. К открытию в нём полностью заменили все инженерные сети, поменяли старые окна и двери, обновили фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. В большой актовый зал закупили новые кресла.

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Красную ленту перерезали глава Щекинского района Елена Рыбальченко, глава МО Огаревское Александр Сазонов, заместитель главы администрации Щекинского района по социальным вопросам Владимиру Калинкину.

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В Доме культуры работают 12 клубов: кружки эстрадного пения, рукоделия, театральная мастерская, исторические клубы. После ремонта добавятся туристическое многоборье, туристические походы, кинопоказы под открытым небом, фитнес 55+, папье-маше и оригами.

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Автор:
сегодня, в 17:12 +1
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Место
Щекинский район

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