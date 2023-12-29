В Щёкинском районе отремонтировали Дом культуры

Фото: администрация Щёкинского района.

Огаревский Дом культуры стал третьим учреждением культуры в Щёкинском районе, отремонтированным благодаря нацпроекту «Культура».

Зданию дома культуры уже 70 лет. Оно давно нуждалось в капитальном ремонте. К открытию в нём полностью заменили все инженерные сети, поменяли старые окна и двери, обновили фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. В большой актовый зал закупили новые кресла.

Красную ленту перерезали глава Щекинского района Елена Рыбальченко, глава МО Огаревское Александр Сазонов, заместитель главы администрации Щекинского района по социальным вопросам Владимиру Калинкину.

В Доме культуры работают 12 клубов: кружки эстрадного пения, рукоделия, театральная мастерская, исторические клубы. После ремонта добавятся туристическое многоборье, туристические походы, кинопоказы под открытым небом, фитнес 55+, папье-маше и оригами.