Тульские хирурги провели сложную 16-часовую операцию

Накануне Нового года к выписке из хирургического отделения областной больницы готовится 63-летняя жительница Ефремова.

В отделение она поступила для проведения ей лапароскопической панкреатодуоденальной резекции.

При проведении подобных операций удаляются головка поджелудочной железы (иногда вместе с телом), часть тонкой кишки, желчный проток, желчный пузырь, регионарные лимфатические узлы, иногда — часть желудка.

Хирургическая бригада из трех хирургов (завотделением Иван Демченко, хирурги Владимир Никитченко и Даниил Копырин) оперировала пациентку в течение 16 часов.

Вместе с ними трудилась анестезиологическая бригада в составе врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Бакина и медсестры-анестезиста Марии Гончаровой.

За столь продолжительное время сменилось 3 операционных медицинских сестры, но хирурги не отходили от операционного стола.

Заведующий хирургическим отделением Иван Николаевич Демченко рассказывает:

— Такие операции — прерогатива крупных федеральных центров и в нашем регионе выполнена впервые.

Шестнадцатичасовая операция прошла успешно. Несмотря на лапароскопический доступ, были соблюдены все принципы для достижения радикальности выполнения операции.

Благодаря слаженной работе всего медицинского персонала хирургического отделения сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает.