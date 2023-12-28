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«Академия Михайлова» обыграла «Русских Витязей» со счетом 5:3
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

«Академия Михайлова» обыграла «Русских Витязей» со счетом 5:3

Следующая игра у тульского клуба пройдёт 10 января на выезде против «Динамо СПб».

27 декабря «Академия Михайлова» сыграла заключительный матч в 2023 году. Соперником стал представитель Серебряного дивизиона — «Русские Витязи».

На эту игру в состав вернулись Матвей Брынцев, Даниил Булыгин и Кирилл Колыхалов. Евгений Бояркин и Илья Клиновский провели первый матч за тульский клуб, а для Клиновского эта игра сдала дебютной в МХЛ.

Несмотря на частые атаки туляков, счёт встречи открыли хозяева, когда вышли два в одного на 10-й минуте матча. После заброшенной шайбы судейская бригада взяла видеопросмотр игрового момента, но свое решение не отменили — гол чистый.

За две минуты до перерыва игрок «Витязей» получил штраф за подножку, и «михайловцы» реализовали численное преимущество — отличился Яромир Ермаков.

Во втором периоде было жарко. Сначала Данила Булатов бросал по воротам, но вратарь отбил шайбу, а затем нападающий с добивания точно попал в цель — 2:1.

Прошло меньше минуты, и Илья Клиновский и Илья Ефимов удалились почти одновременно, игра продолжалась в формате 3 на 5. Подмосковные хоккеисты стремились сравнять, а подопечные Ирека Галявиева не дали им такой возможности. Когда двое оштрафованных вышли на лёд, Илья Ефимов увеличил перевес в счёте до 3:1.

В третьем игровом отрезке времени Кирилл Гурьянов забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Но за четыре минуты до финальной сирены два удаления туляков привели к пропущенным голам — 3:4.

В концовке встречи тренерский штаб «Русских Витязей» снял вратаря, и Данила Булатов забросил шайбу в пустые ворота. 5:3 — победа «Академии Михайлова».

Следующая игра у тульского клуба пройдёт 10 января на выезде против «Динамо СПб» в 18.30.

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