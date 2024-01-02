«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные назначения и отставки 2023 года

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Год был богат на кадровые перестановки. Вспомним всех!

Новым главой администрации Тулы назначен Илья Беспалов

В начале 2023 года у администрации города появился новый глава. На 45-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. В администрации города Илья Ильич работал с 2011 года.

На этом посту Илья Беспалов сменил Дмитрия Миляева, который стал замгубернатора.

Дмитрий Ярцев – первый замглавы администрации Тулы

Новую должность он занял в апреле 2023 года, с тех пор курирует деятельность управлений по транспорту и дорожному хозяйству и градостроительства и архитектуры администрации Тулы. Ранее Дмитрий Олегович возглавлял управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В УМВД Тульской области новый начальник

Указом президента на эту должность назначен Андрей Даценко. Ранее он возглавлял Управление «С» Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, руководил ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области и был начальником отдела уголовного розыска УВД Одинцовского района Подмосковья.

Его предшественник на посту начальника тульского УМВД, Сергей Галкин, ушел на пенсию в конце января 2023 года.

Начальник УГИБДД по Тульской области покинул свой пост

Вячеслав Лопатников сразу из отпуска ушел на пенсию.

На пост начальника УГИБДД Вячеслав Лопатников был назначен в 2019 году, переехал к нам из Брянской области. Сейчас обязаности начальника УГИБДД временно исполняет Игорь Пекулов.

Руководителем УФНС по Тульской области назначен Вадим Суханов

В 2011 году Суханов служил заместителем руководителя Управления. С 10 августа 2016 года назначен исполняющим обязанности руководителя УФНС России по Тульской области.

С сентября 2016 года по май 2022 года — руководитель УФНС России по Тульской области. С мая 2022 года по ноябрь 2022 года снова был заместителем. А с 25 ноября 2022 года — снова и. о. руководителя УФНС России по Тульской области.

В Тульской антимонопольной службе — новый начальник

С 31 июля новым руководителем тульского УФАС стал Виктор Грибко.

Ранее он трудился в Калининградском УФАС, вырос до заместителя начальника. Затем — руководителем Бурятского УФАС.

Новый начальник тульских полицейских следователей

В августе 2023 года новым заместителем начальника УМВД — начальником Следственного управления стал полковник юстиции Илья Сергеевич Земсков. Он служит в органах внутренних дел с 2003 года и имеет звание полковника юстиции.

Илья Земсков родился и жил в Саратове. Последние 5 лет был первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. Земсков сменил на посту главного следователя полиции Игоря Лопушанского, который ушел на пенсию.

Из УАТН — в трудовую инспекцию

Руководителем Государственной инспекции труда в Тульской области — главным государственным инспектором труда стал Василий Ростовцев. Он приступил к исполнению обязанностей с 25 сентября 2023 года. Ранее он занимал пост начальника управления по административно-техническому надзору.

Уполномоченный по правам ребенка теперь замминистра

Детский омбудсмен Наталия Зыкова перешла на работу в правительство региона. Она назначена заместителем министра труда и социальной защиты Тульской области. В этой должности она будет курировать вопросы семьи и демографии, опеки и попечительства, а также отдыха и оздоровления детей.

Пост уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова занимала 8 лет. Нового уполномоченного по правам детей пока не нашли.

Новый руководитель Ситуационного центра губернатора

В октябре директором Ситуационного центра губернатора Тульской области назначен Андрей Журавлев. Он 13 лет прослужил в Вооруженных силах Российской Федерации, затем возглавлял ГУ ТО «Тульские парки». Потом работал в структурах правительства Тульской области и администрации Тулы.

Ситуационный центр губернатора обеспечивает информационно-аналитическую поддержку государственного управления, стратегического планирования и мониторинга его реализации.

Также в числе задач центра — обеспечение реагирования и оперативного разрешения инцидентов, требующих координации деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, прогнозирование изменения обстановки и поддержку принятия управленческих решений.

Новые главы районов

Руслан Бутов стал главой администрации Новомосковска…

Собрание депутатов рассмотрело кандидатуры на должность главы администрации МО город Новомосковск. Конкурсная комиссия внесла на рассмотрение две кандидатуры — Руслана Бутова и Максима Щербакова (глава Зареченского района Тулы). Депутаты отдали предпочтение Руслану Бутову. С 2015 года он возглавлял администрацию МО город Донской.

Руслан Бутов был главой администрации Донского 8 лет и перешёл на аналогичную должность в Новомосковск после истечения срока полномочий Алексея Бирюлина.

Ранее предполагалось, что Бирюлин перейдёт на работу в областное правительство, однако о новом его назначении никакой информации так и не появилось.

…, а администрацию Донского возглавил Сергей Кулик

Ранее он занимал пост заместителя сити-менеджера по вопросам жизнеобеспечения.

Новый сенатор Совфеда от Тульской области

Новым сенатором Совета Федерации от Тульской области назначена Марина Левина. Такое решение приняли депутаты региональной облдумы 28 сентября. Ранее место сенатора занимал Игорь Панченко. 26 июля он скончался после продолжительной болезни.

У «Арсенала» сменился главный тренер…