«Я ухожу, ухожу красиво»: Алексей Бирюлин попрощался с новомосковцами на видео

В соцсетях он разместил ролик, где сказал, что Новомосковск всегда в его сердце, под песню «Районы, кварталы» группы «Звери».

В своих соцсетях глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин опубликовал последний пост.

Он попрощался с Новомосковском и поблагодарил жителей: тех, кто критиковал его и тех, кто поддерживал.

Сейчас Алексей Бирюлин находится в статусе исполняющего обязанности главы, так как 5 сентября 2023 года срок его полномочий истек. Решения конкурсной комиссии о новом главе пока нет. Один из претендентов на должность — глава администрации Донского Руслан Бутов.

По некоторым данным, Алексей Бирюлин вернется в областное правительство, как только в Новомосковске утвердят нового главу администрации.

Под постом Бирюлина — десятки комментариев от новомосковцев, в которых они благодарят его и сожалеют о том, что он уходит.