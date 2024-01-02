При пожаре в Туле погиб мужчина

Спасти удалось восемь человек.

ЧП случилось 1 января. В 16.20 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Гагарина в Туле.

Спустя минуту сотрудники уже выехали на место. К работе привлекли по одному пожарному расчету ПСЧ-11, ПСЧ-1, ПСЧ-2 и автолестницу для работы на верхних этажах здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 16.44.

Оказалось, в квартире загорелись постельные принадлежности. В результате выгорела комната и коридор на площади 4 кв.м., закоптилась кухня по всей площади.

По информации очевидцев, в квартире, в которой произошел пожар находились люди в состоянии алкогольного опьянения.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 8 человек. Один человек погиб, его личность устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.