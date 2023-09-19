Генеральным директором «Арсенала» станет Александр Зотов

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Сообщается, что сегодня он приедет в Тулу.

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов станет президентом тульского «Арсенала». Об этом сообщает журналист портала Legalbet Анар Ибрагимов.

Контракт с нынешним гендиректором Валерием Гриньковским истекает сегодня и продлен не будет.

Информацию о назначении Зотова подтверждает спортивный журналист Сергей Ильев:

— Де-юре назначение Зотова пока не произошло, в Тулу он приезжает сегодня. По данным моих источников в «Арсенале», вероятность назначения Зотова — 98 процентов.

Ранее сообщалось, что Зотов станет президентом клуба, однако, по словам Ильева, в нынешней структуре клуба такой должности, которую ранее занимал Гурам Аджоев, нет.