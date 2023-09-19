  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Генеральным директором «Арсенала» станет Александр Зотов - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Генеральным директором «Арсенала» станет Александр Зотов
Фото: https://rfs.ru.

Генеральным директором «Арсенала» станет Александр Зотов

Сообщается, что сегодня он приедет в Тулу.

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов станет президентом тульского «Арсенала». Об этом сообщает журналист портала Legalbet Анар Ибрагимов.

Контракт с нынешним гендиректором Валерием Гриньковским истекает сегодня и продлен не будет.

Информацию о назначении Зотова подтверждает спортивный журналист Сергей Ильев:

— Де-юре назначение Зотова пока не произошло, в Тулу он приезжает сегодня. По данным моих источников в «Арсенале», вероятность назначения Зотова — 98 процентов.

Ранее сообщалось, что Зотов станет президентом клуба, однако, по словам Ильева, в нынешней структуре клуба такой должности, которую ранее занимал Гурам Аджоев, нет.

Сюжет: Арсенал
Тренер Сторожук: «Перед началом чемпионата у «Арсенала» не было сборов»
Спорт
Тренер Сторожук: «Перед началом чемпионата у «Арсенала» не было сборов»
сегодня, в 13:46, 5 287 -1
Крылатые качели: «Арсенал» с приключениями победил «Шинник»
Спорт
Крылатые качели: «Арсенал» с приключениями победил «Шинник»
вчера, в 09:14, 10 9610 2
«Вы – часть нашей семьи»: болельщики «Арсенала» записали трогательное видео
Спорт
«Вы – часть нашей семьи»: болельщики «Арсенала» записали трогательное видео
17 сентября, в 13:14, 42 1610 -3
В «Арсенал» перешел Черчесов
Спорт
В «Арсенал» перешел Черчесов
14 сентября, в 17:36, 10 2747 -2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:40 −2
Другие статьи по темам
Люди
Александр Зотов
Место
Тула
Прочее
Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Коммунарке открыли ковидарий на 60 человек
В Коммунарке открыли ковидарий на 60 человек
Тулячку Елену Маслову наградят орденом «Мать-героиня»
Тулячку Елену Маслову наградят орденом «Мать-героиня»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.