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«Академию Михайлова» возглавил обладатель Кубка Харламова Вячеслав Уваев

«Академию Михайлова» возглавил обладатель Кубка Харламова Вячеслав Уваев

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В тренерском штабе «Академии Михайлова» изменения. Пост главного тренера занял Вячеслав Викторович Уваев. Напомним, ранее клуб объявил о расторжении контракта с Сергеем Решетниковым.

Вячеслав Уваев родился 15 апреля 1966 года в Москве. Является воспитанником московского «Спартака». В 1988 году дебютировал в Высшей лиге. Играл за «Спартак» и ярославское «Торпедо». Всего за четыре сезона провёл более 150 матчей.

Уваев вызывался в сборную СССР, где провёл 17 игр. В 1991 году клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал защитника на драфт НХЛ в 9 раунде под общим 191-м номером, но играл Уваев в Итальянских клубах до 2006 года, где стал обладателем Кубка Шпенглера (1991 год) и Кубка Италии (2002 и 2003 год), также стал чемпионом Италии (2004 год).

Окончив карьеру игрока, вернулся в Россию, где работал в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В тренерской карьере есть такие клубы, как МХК «Красная Армия», где в сезоне-2010/2011 стал обладателем Кубка Харламова вместе с командой. Работал главным тренером ХК «Рязань» (2014–2016 год), ассистентом главного тренера ХК «Витязь» (2016–2019 год), ассистентом главного тренера ХК «Локомотив» (2019–2020 год), главным тренером ХК «Буран» (2020–2021 год), ассистентом главного тренера ХК «Лада» (2021–2022 год) и в октябре 2022 года пришёл в «Авангард» тренером-ассистентом.

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