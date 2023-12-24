В Туле прошел праздник «Новогодний «Добродей». В ажуре» 

Фото Объединения центров развития культуры.

В этот день в новом пространстве «РемесЛофот» развернулась выставка-ярмарка «Тула — мастерская России», организованная Объединением центров развития культуры в партнерстве с АНО «АРТ-территория».

Более 30 мастеров-ремесленников из Тульской области и ЛНР представили свои уникальные изделия. Здесь можно было увидеть и приобрести изделия из дерева, игрушки и аксессуары из текстиля; новогодние елочные игрушки из бархата и атласа, декор для дома, открытки, украшения, пряники, керамическую посуду, холсты с каллиграфией, акварельные иллюстрации и многое другое.

Луганские умельцы привезли в Тулу художественную обработку металла, роспись и резьбу по дереву, традиционную тряпичную куклу, вышивку бисером, ковку, сувениры из металла, валяние из шерсти. Все это по достоинству оценили туляки и гости региональной столицы, посетившие выставку-ярмарку.

В течение дня мастера провели шоу-программы. На глазах у посетителей из снега была создана скульптура дракона — символа наступающего года. Можно было увидеть создание пряничной резной доски, растопку жарового самовара, граффити с белевским кружевом и арт-объекта в стиле стимпанк — талисмана ремесленного двора — гуся Добрыни. В Тульской кузне прошло мастер-шоу по горячей обработке металла «Белое каление».

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах от мастеров-ремесленников и побывать на экскурсиях в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник», Кустарном антимузее и фольклорном театре «Булыжник».Гости повеселились на новогодних играх и зимних забавах с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В новом творческом пространстве «ДК» состоялась премьера концерта «Забавы ради» народного фольклорного ансамбля «Дежа», перенесшего зрителей в атмосферу традиционного игрового фольклора, танцев и песен. На главной сцене выступили ведущие творческие коллективы региона.

Хедлайнером праздника стала фолк-группа «Партизан FM» из Москвы, в уникальной манере исполнившая народные, казачьи и авторские песни.

Экскурсия «Свет окна» помогла узнать, как жили туляки еще столетие назад. Она прошла в рамках инклюзивно-просветительского проекта «Свет окна», реализованного Объединением центров в партнерстве с АНО «Артель». П

Завершила праздник театрализованная церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее. Как и более ста лет назад, с наступлением темноты фонарщик с железной лестницей отправился на улицы старой Тулы, чтобы последовательно зажечь огни в каждом керосиновом фонаре.

Волнующим моментом церемонии стало посвящение в добродеи мастеров из Луганска, в трудных условиях сохраняющих аутентичность русских ремесленных традиций.