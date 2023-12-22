Синоптики спрогнозировали снежную и морозную новогоднюю ночь

Фото Алексея Пирязева

На смену декабрьской оттепели придут снегопады и легкие морозы. В Центральной России 22 и 23 декабря дневная температура воздуха не превысит 0…+3 °С.

— Первый выходной день отметится довольно интенсивными влажными снегопадами, которые слегка увеличат высоту снежного покрова, а мокрый снег будет налипать на провода и ветви деревьев, которые могут не выдержать его тяжести. Воскресенье также начнётся снегом, но уже не мокрым, так как температурный фон в течение последнего дня недели останется в зоне слабых морозов и приведёт к формированию гололедицы, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь ожидается легкий снег и температура воздуха −4…−9 °С.