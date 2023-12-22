Названы лучшие тульские легкоатлеты 2023 года

Среди мужчин лучшим признан мастер спорта Роман Ряховский из пос. Селиваново Щёкинского района (тренеры Андрей Горячих и Константин Ряховский). 20-летний спортсмен одержал победу в молодежном первенстве России в метании копья. Значительно улучшив своё личное достижение, он послал снаряд почти на 77 м. Это уже совсем близко к одному из старейших рекордов региона, который держится в данном виде с 1973 года (77 м 92 см). Кроме того, на счету Романа серебро в Кубке России и бронза на командном чемпионате страны.

Лучшей легкоатлеткой признана тулячка Карина Кочеткова (тренеры Геннадий Бакин и Ирина Елистратова). В финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами юниорского первенства России спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив победительнице всего 4 сотых секунды. На счету Карины золото первенства Центрального федерального округа на дистанции 60 м с барьерами, а также бронза на Всероссийском финале «Звезды студенческого спорта.

Среди молодых легкоатлетов лучшим стал 15-летний спортсмен из Новомосковска Дмитрий Яковлев (тренеры Валентина Новова и Ирина Животова). Дмитрий в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль в беге на 800 м на юношеском первенстве России, внес решающий вклад в завоевание для команды бронзы на первенстве страны по эстафетному бегу. Кроме того, на счету спортсмена 4 золотых медали в различных дисциплинах на первенстве Центрального федерального округа.

Лучшим тренером года по версии Тульской областной федерации легкой атлетики стала Валентина Новова. Кроме своего молодого подопечного Дмитрия Яковлева, наставница также подготовила юношескую эстафетную команду, завоевавшую бронзу на первенстве России. А на финальных Всероссийских соревнованиях среди школьников «Шиповка юных» в Сочи команда юношей СШОР «Легкая атлетика» Тулы под её руководством стала лучшей среди спортивных школ России в старшей возрастной группе, завоевав золотые медали в многоборье и Кубок соревнований.