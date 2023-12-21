В Туле за 98 млн рублей построят детский центр

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он появится на ул. С. Перовской.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. На заседании рассмотрели заявку компании, желающей стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». А также обсудили вопросы о предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов.

Так, в ОЭЗ «Узловая» появится новый резидент. Компания ООО «БАУХИМ» планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции. Проект предполагает вложение 1,2 млрд рублей инвестиций и создание 60 рабочих мест.

Компания будет производить два вида продукции: пенополистирол и геомембрану. Они активно применяются при строительстве зданий и дорожных покрытий. Объем производства — 4 млн кв. м мембран и 440 тыс. куб. м пенополистирола.

Также на заседании рассмотрели заявку ООО «Корпорация „Детство“» о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка для строительства детского центра на ул. С. Перовской в Туле. Центр будет оказывать услуги по развитию, присмотру и уходом за детьми. Общая стоимость проекта — около 98 млн рублей.

Накануне были определены победители VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Он формируется Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2017 года.

В 2023 году в рейтинге инвестиционной привлекательности представлены 32 ОЭЗ из 26 регионов России. ОЭЗ «Узловая» укрепила свои позиции, став одним из лидеров в ЦФО и поднявшись с 10 места на 9 по России, по сравнению с 2022 годом.