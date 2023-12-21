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Когда пенсионерам отменят банковские комиссии при оплате ЖКХ
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Когда пенсионерам отменят банковские комиссии при оплате ЖКХ

Накануне Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Банки перестанут брать комиссию за оплату ЖКХ и перевод пеней за ее задержку с пенсионеров и льготников. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает издание «‎РБК».

Закон об отмене банковских комиссий вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Перечень граждан, которых коснется эта мера, определит правительство. Известно, что туда войдут все пенсионеры и льготники.

По сведениям Национального совета по финансовому рынку, средний размер взимаемой банками комиссии при оплате через них ЖКХ составляет 1% с использованием дистанционного обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которые получают часть суммы в качестве вознаграждения.

По данным Росстата, в России 41,7 млн пенсионеров.

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