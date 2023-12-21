Центральная Россия готовится к мощным снегопадам

Фото Дмитрия Дзюбина

Синоптики прогнозируют, что уже в предстоящие выходные регионы попадут под удар стихии.

Центральную Россию ждет очередной виток непогоды. Так, уже в предстоящие выходные ожидаются мощные снегопады. Кроме того, вернутся морозы.

— Во вторник оттепель в Центральной России вышла на пик, и в ближайшие дни температура будет понижаться. В пятницу уже 0°, возможна гололедица. Затем в субботу снова ненадолго потеплеет до +2°, после чего погода возьмёт курс на устойчивое похолодание, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Правда, пока крепких морозов не прогнозируется — будет -1…-2 градуса.