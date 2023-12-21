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Центральная Россия готовится к мощным снегопадам
Фото Дмитрия Дзюбина

Центральная Россия готовится к мощным снегопадам

Синоптики прогнозируют, что уже в предстоящие выходные регионы попадут под удар стихии.

Центральную Россию ждет очередной виток непогоды. Так, уже в предстоящие выходные ожидаются мощные снегопады. Кроме того, вернутся морозы. 

— Во вторник оттепель в Центральной России вышла на пик, и в ближайшие дни температура будет понижаться. В пятницу уже 0°, возможна гололедица. Затем в субботу снова ненадолго потеплеет до +2°, после чего погода возьмёт курс на устойчивое похолодание, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Правда, пока крепких морозов не прогнозируется — будет -1…-2 градуса.

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сегодня, в 10:09 +5
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