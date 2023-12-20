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В Туле открыли елочные базары
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле открыли елочные базары

Купить живые хвойные деревья жители областного центра могут на 34 площадках.

Сегодня, 20 декабря, в Туле открыли елочные базары. Хвойные деревья в оружейную столицу привезли из Пермского края, Нижегородской области и Суворовского района.

По информации продавцов, метр хвойного дерева обойдется покупателям в среднем 1200 рублей. Цена живой ели в горшке, которую после празднования Нового года можно высадить в землю, варьируется от 1,5 до 3 тыс. руб. в зависимости от размера. 

— Самая дорогая — пихта, она пользуется у покупателей спросом. У дерева очень приятный запах. Пихта не осыпается так сильно, как елка. Чтобы хвойное дерево подольше радовало зеленой хвоей, его надо дома поставить в воду. Можно кинуть туда таблетку аспирина. Елка хорошо впитывает, за первые сутки до литра воды может уйти. Если следить за уровнем воды и постоянно ее доливать, то хвойное дерево все праздники точно простоит, — рассказал предприниматель Николай Гончаров.

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Хвойные деревья следует покупать на санкционированных елочных базарах. Отличить их от незаконных можно по ограждению, красочному тематическому оформлению. В каждой точке есть уголок потребителя с расценками. Все деревья прошли фитосанитарный контроль, имеют соответствующие сертификаты. На елочных базарах есть мерная линейка, дерево по просьбе покупателя упакуют. На крупных площадках предусмотрены терминалы безналичной оплаты.

— На несанкционированных точках продаются незаконные срубленные елки и сосны. Кроме того, такие деревья могут быть заражены грибком. С такими точками продаж будем бороться. Инспекторы УАТН выйдут в рейды. На нарушителей составят протоколы об административных правонарушениях, — рассказал заместитель начальника управления экономического развития Олег Грачев. 

Покупателям напоминают: при покупке хвойного дерева на елочном базаре нужно взять товарный чек. Таким образом вы можете доказать, что елка приобретена законным способом. 

Работать елочные базары будут с 9 до 20 часов до 31 декабря включительно. 

Для удобства покупателей разработана интерактивная карта с размещением елочных базаров. С ней можно ознакомиться по ссылке. 

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