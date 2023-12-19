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В тульском лесничестве рассказали, как правильно выбрать ёлку на Новый год
Фото из архива Myslo

В тульском лесничестве рассказали, как правильно выбрать ёлку на Новый год

На что нужно обратить внимание при покупке главного украшения праздника. Приводим ответы на самые простые вопросы.

Уже завтра, 20 декабря, в Туле откроются ёлочные базары. Хвойные деревья будут продавать на 34 площадках. О том, на что обратить внимание при выборе ёлки, рассказал Сергей Решетников, участковый лесничий.

Сергей Решетников

— В Туле живые ёлки продают не только на ёлочных базарах, но и в супермаркетах. Дефицита не бывает. В продажу поступят ели, сосны, пихты, сейчас стали закупать кедр. Ель — бюджетный вариант: от 900 руб. до 1,5 тыс. руб. Цена зависит от высоты дерева, можно найти и за 10 тыс. руб.

Когда покупать ёлку? 

— Ёлка быстрее всех начинает осыпаться, поэтому если хотите именно её, не спешите с покупкой и выбирайте свежую. Если поставить хвойное дерево за неделю до 31 декабря, то до Старого Нового года оно точно доживет. Самое стойкое из новогодних деревьев — сосна. Может стоять до двух месяцев. Если сделать дренаж, поставить сосну в воду или в песок с водой, может простоять и дольше. Сохранившееся дерево можно высадить у себя на участке или под окном.

Как выбрать свежее деревце?

На свежем дереве хвоя не отваливается. Ощупайте ветку: если осыпается, значит, дерево давно спилено, долго не простоит.

Хвоя не должна быть желтоватой. Свежее хвойное дерево пахнет лесом, смолой.

А если срубить ёлочку в лесу? Какой за это штраф?

— За вырубку хвойного молодняка, как и за повреждение деревьев, предусмотрено наказание по административному кодексу. Штраф физлицу — от 3 до 4 тыс. руб., должностному — от 20 до 40 тыс. руб., юрлицу — от 200 до 300 тыс. руб.

Лесничие патрулируют лес еженедельно с разными службами: охотинспекцией, казаками, полицейскими. Сейчас, «в сезон», график усиленный: выезжают по 4-5 раз в неделю. Любое нарушение записывается на камеру видеорегистратора. На нарушителя составляется протокол, считают сумму причиненного ущерба. Если сумма ущерба будет свыше 5 тыс. рублей, нарушителя могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Дешевле приобрести дерево на развале, чем вырубить его.

Ситуация: кто-то из Большой Тулы купил ёлку на базаре, везет к себе домой… Его останавливает патруль и задаёт вопросы. Как доказать, что ёлка не срублена в лесу?

— На всех рынках деревья упаковывают. Ёлки из леса и с уличного развала отличаются — инспекторы это видят. Вопросов возникнуть не должно. Но на всякий случай лучше иметь платёжные документы на руках. На елочном развале выдают чек, квитанцию, счет-фактуру.

Читайте по теме: 20 декабря в Туле откроются ёлочные базары

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