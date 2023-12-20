Почта России рассказала о том, как правильно упаковывать подарки

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Что нужно сделать для того, чтобы посылки доехали до адресата целыми.

С декабря объем обрабатываемых почтовых отправлений увеличивается в среднем на 30%. Почта России подготовила рекомендации, как правильно упаковывать новогодние посылки и бандероли, чтобы они максимально безопасно доехали до адресата.

Упаковка для подарка должна соответствовать типу посылки. Вещь до 3 кг можно упаковать в пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Крупные и тяжелые подарки отправляют в прочной картонной коробке или мешке. Упаковку можно приобрести в почтовом отделении.

Для ускоренных отправлений вам бесплатно предоставят конверт или пластиковый пакет EMS, его максимальный размер 60×70 см. Если планируете использовать собственную коробку или пакет, убедитесь, что они не содержат посторонних надписей, рисунков и других символов. Кроме того, на упаковке не должно быть старого скотча или его следов.

Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Нужно заполнить свободное пространство бумагой, пенопластом, опилками или другим наполнителем. Если подарок хрупкий, оберните его воздушно-пузырчатой пленкой, сделайте специальную пометку «Осторожно» перед отправкой. Не запаковывайте посылки с описью вложения, так как их нужно передать сотруднику Почты для сверки содержимого с описью.

Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов.

Правильно указывайте индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя. На стандартных почтовых упаковках, таких как коробка и пластиковый пакет, вы сразу увидите поля для заполнения. Если упаковываете посылку самостоятельно, помните, что на коробке должно быть место для наклеивания адресного ярлыка размером не менее 10,5×14,8 см, скотч или упаковочная пленка не должны перекрывать штрих код.

Посылку можно оформить в почтовом отделении или отправить из дома, вызвав курьера. Чтобы сэкономить время, клиенты также могут воспользоваться услугой «Предоплаченные посылки». Сервис доступен в мобильном приложении или на официальном сайте Почты России.