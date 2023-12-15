В тульской пятиэтажке под тяжестью снега обрушилась крыша

Уже второй раз за пять лет.

Утром 15 декабря произошло частичное обрушение кровли дома № 15/2 по ул. Рихарда Зорге в Туле. Об этом Myslo рассказали местные жители. Просадка кровли произошла над одним из подъездов.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, в 2018 году в этом же доме из-за снега также обрушилась крыша. На тот момент пятиэтажка была в управлении УК «РЭМС». Представители управляющей компании поясняли, что балки, возможно, не выдержали тяжести снега, так как были повреждены жуком-короедом:

— Их плохо ошкурили от коры, когда делали крышу, два года назад мы уже восстанавливали такие балки во втором подъезде. Теперь жук-короед проел балки в 4-м подъезде, балки сгнили.

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