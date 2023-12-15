Циклон «Ваня» разбушевался: в Туле за ночь выпало больше 40% месячной нормы осадков

В Туле за сутки 14 декабря и ночь 15 декабря выпало 19 мм осадков, что составляет 43% месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Наиболее интенсивные осадки прошли ночью. Высота сугробов в областной столице достигла 45 сантиметров.
Ситуация по области:
|Метеостанция
|Количество осадков за
сутки 14 декабря
|Количество осадков за
ночь 15 декабря
|Сумма
|% от месячной нормы
|Высота снега на утро 15 декабря
|Тула
|4
|15
|19
|43
|45
|Алексин
|4
|17
|21
|44
|56
|Суворов
|6
|8
|14
|30
|30
|Плавск
|4
|14
|18
|42
|39
|Волово
|5
|18
|23
|50
|44
|Узловая
|4
|12
|16
|39
|36
|Ефремов
|3
|15
|18
|41
|41
Напомним, непогоду в Центральную Россию принес активный циклон «Ваня».