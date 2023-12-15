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Циклон «Ваня» разбушевался: в Туле за ночь выпало больше 40% месячной нормы осадков
Фото Дмитрия Дзюбина.

Циклон «Ваня» разбушевался: в Туле за ночь выпало больше 40% месячной нормы осадков

Высота сугробов составила 45 сантиметров.

В Туле за сутки 14 декабря и ночь 15 декабря выпало 19 мм осадков, что составляет 43% месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Наиболее интенсивные осадки прошли ночью. Высота сугробов в областной столице достигла 45 сантиметров. 

Ситуация по области:

Метеостанция Количество осадков за 
сутки 14 декабря		 Количество осадков за 
ночь 15 декабря		 Сумма  % от месячной нормы Высота снега на утро 15 декабря
Тула 4 15 19 43 45
Алексин 4 17 21 44 56
Суворов 6 8 14 30 30
Плавск 4 14 18 42 39
Волово 5 18 23 50 44
Узловая 4 12 16 39 36
Ефремов 3 15 18 41 41

Напомним, непогоду в Центральную Россию принес активный циклон «Ваня».

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