Циклон «Ваня» принесет снежный апокалипсис в Центральную Россию

Фото Алексея Горохова. Из архива Myslo.

Погоду в центре страны продолжает портить активный атлантический циклон. Но он только первый — за ним уже выдвинулась серия новых. Один из них — «Ваня» — устроил на Британских островах серьезный шторм.

В ближайшие дни всё это приведет к еще более мощным снегопадам. В пятницу интенсивность осадков резко возрастёт.

— И вновь под удар непогоды попадут Центральная Россия и Черноземье. Причём новая волна снегопадов окажется даже более мощной, чем все предыдущие: местами интенсивность осадков превысит 15–20 мм за сутки, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

К началу выходных в регионах сугробы вырастут до 45–50 см, что в 5 раз выше нормы.