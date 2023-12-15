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Администрация Тулы выехала на место ЧП в Пролетарском районе

Администрация Тулы выехала на место ЧП в Пролетарском районе

Управляющей компании поручили организовать ремонт в кратчайшие сроки.

Сегодня, 15 декабря, глава администрации Илья Беспалов провел выездное совещание по обрушению скатной кровли многоквартирного дома на улице Рихарда Зорге из-за тяжести снега.

Как рассказали в пресс-службе администрации, в совещании приняли участие руководители профильных управлений и подведомственных учреждений и сотрудники УК. Илья Беспалов проверил ход работ. Начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин доложил: на место оперативно прибыли специалисты городского Центра гражданской защиты и спасательных работ.

— В настоящее время проводят расчистку крыши от снега для проведения демонтажных работ, обследование состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонтным работам, — прокомментировал Илья Беспалов.

По словам начальника главного управления по Пролетарскому округу Максима Колычева, повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме.

Илья Беспалов поручил профильным управлениям совместно с управляющей компанией в кратчайшие сроки организовать ремонтные работы и контролировать сроки их проведения.

Читайте по теме: Что творится на месте обрушения крыши в пятиэтажке на улице Зорге — репортаж Myslo

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