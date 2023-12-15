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«Рыло в пуху?»: туляка снова обвиняют в том, что он криминальный авторитет

«Рыло в пуху?»: туляка снова обвиняют в том, что он криминальный авторитет

Дело Юрия Кушникова заново рассмотрит областной суд.

В Туле 50-летний Юрий Кушников снова обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии» после того, как его признали виновным в «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия». 
 
Напомним, в марте 2022 года он и его подельники были оправданы судом присяжных.

После апелляции прокуратуры оправдательный приговор был отменен, а два дела разделены. Дело о вымогательстве, в котором, кроме Кушникова, фигурирует еще 5 человек, рассмотрел Пролетарский суд. А в областном суде будут изучать обвинения в занятии мужчиной высшего положения в преступной иерархии.
 
По версии обвинения, статус «положенца» Кушникову, взявшему криминальную кличку Рыло, был присвоен на сходке «воров в законе» не позднее 2005 года. Ранее судимый туляк следил за порядком в местах лишения свободы — держал «общак», разбирался в конфликтах заключённых, общался с другими «положенцами» и т. д. Существенным аргументом занятия Кушниковым высшего положения в преступной иерархии были его татуировки, которые, правда, как утверждал в суде сам Кушников, он набил еще в подростковом возрасте: смерть с косой, паутина, свастика, женщина с мечом, перстни с куполами, погоны и череп.
 
 
Что касается вымогательства, то, по версии следствия, 5 января 2019 года Кушников и его подельники приехали в офис к потерпевшему, чтобы потребовать некий долг. Кроме этого, обвиняемые заявили мужчине, что станут его «крышей» за какие-то 4 000 000 рублей. Тот согласился на условия, заявив, что платить будет частями, и в период с 23 февраля 2019 года по 26 ноября 2019 года передал злоумышленникам 326 800 рублей.
 
9 августа приговором суда Юрию Кушникову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его подельникам — следующие сроки: Паршук — 21 год особого режима (по совокупности с другим преступлением), Чугункин — 10 лет особого режима, Цуканов — 7,5 года строгого режима, Царев — 7,5 года строгого режима, Мамедов — 10 лет особого режима.
 

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