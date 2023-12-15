Из-за антисанитарии в Туле закрыли ещё 2 кафе на улице Пирогова

Тульский Роспотребнадзор провел несколько проверок в кафе, расположенных вокруг Центрального рынка. Сегодня, 15 декабря, ведомство сообщило о приостановлении деятельности еще двух кафе.

В ходе проверок кафе «Ташкент» и «Исфара» специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю. Кроме этого, в организациях общественного питания не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе мяса без товаросопроводительных документов. Из оборота изъято 384 кг некачественной продукции.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организаций общественного питания приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Центральный районный суд города Тулы.