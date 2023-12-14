В Туле стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

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Определять победителей будет комиссия от администрации города.

13 декабря в Туле начался конкурс-смотр на лучшее новогоднее оформление. Постановление о нем подписал глава городской администрации Илья Беспалов.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели и организации любых форм собственности. Всего в конкурсе три номинации:

«Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий»;

«Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий»;

Заявки на участие подаются в управление экономического развития до 20 декабря включительно. Конкурсная комиссия определит победителей 27 декабря.