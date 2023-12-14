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  4. Новости Тулы и области – лента тульских новостей за 11 августа 2023 года - MySlo.ru
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В Туле стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
Фото freepik.com

В Туле стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

Определять победителей будет комиссия от администрации города.

13 декабря в Туле начался конкурс-смотр на лучшее новогоднее оформление. Постановление о нем подписал глава городской администрации Илья Беспалов.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели и организации любых форм собственности. Всего в конкурсе три номинации:

  • «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий»;
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий»;
  • «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий»;

Заявки на участие подаются в управление экономического развития до 20 декабря включительно. Конкурсная комиссия определит победителей 27 декабря.

Сюжет: Новый год-2024
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