Почему казаки хранили газовые баллоны в подвале туляков – ответ администрации

На запрос Myslo ответил тульский комитет имущественных и земельных отношений.

Жители дома № 47-а по ул. Каминского обнаружили в своем подвале пахнущие газом баллоны из-под пропана. Оказалось, это окопные печи, которые складировали там тульские казаки.

Вся история здесь.

Myslo отправил запрос в администрацию Тулы. Нам ответили специалисты комитета имущественных и земельных отношений.

— Нежилое подвальное помещение находится в собственности муниципального образования город Тула с 2014 года и общедомовым имуществом не является.

В настоящее время готовят к отправке в зону проведения СВО необходимые в зимний период вещи — полевые (окопные) печи. Они изготовлены из бывших в употреблении бытовых газовых баллонов. Администрацией города Тулы совместно с Западным окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» было временно осуществлено складирование.

Учитывая поступившие жалобы жителей, 11 декабря была организована встреча с участием представителей комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, казачьего общества, АО «Тулагоргаз».

Жителям была предоставлена возможность осмотреть подвальное помещение, по результатам которого они убедились, что в помещении складированы окопные печи, изготовленные из бывших в употреблении бытовых газовых баллонов. Также АО «Тулагоргаз» были произведены замеры газоанализатором, концентрации газа не выявлено. Находящиеся в подвале предметы угрозы жизни и здоровью жителей не представляют.

Учитывая мнение жителей, было принято решение вывезти окопные печи из подвального помещения, что и было сделано.

Решение по дальнейшему использованию подвального помещения будет принято собственником — муниципальным образованием город Тула — в установленном порядке.