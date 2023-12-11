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Жители дома в центре Тулы: «Казаки подложили нам в подвал сюрприз – 15 газовых баллонов»
Фото очевидцев.

Жители дома в центре Тулы: «Казаки подложили нам в подвал сюрприз – 15 газовых баллонов»

Люди почувствовали запах пропана, вызвали горгаз и полицию. И вот что из этого вышло.

В воскресенье в доме № 47-а по ул. Каминского сильно завоняло газом. Этот дом — памятник архитектуры напротив «афганского» сквера. Стали звонить в горгаз. Потом кто-то из соседей рассказал: мол, сегодня в подвал грузили пропановые баллоны в больших количествах.

— Приехавшие на место газовики замерили содержание газа в воздухе и подтвердили превышение, — рассказала Myslo жительница дома Светлана. 

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Подвал оказался закрыт на замок, и выяснить, что там, не представлялось возможным.

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Вместе с представителями полиции подвальное помещение удалось вскрыть. Внутри, по словам жителей, оказалось 15-20 баллонов из-под пропана. Пустых, но с сильным запахом. Горгаз от решения проблемы открестился — «это не к нам». Полиция и МЧС тоже не нашли оснований для вмешательства.

— Когда на место приехали казаки, они заверили нас, что никакого газа там нет, эти баллоны переделаны под полевые печки для бойцов СВО и уже почти готовы к отправке «за ленточку».

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Жителей такое объяснение не устроило, они позвонили на горячую линию губернатора. И вообще весь день жаловались куда только могли. А представители казачества пообещали жителям привлечь их к ответственности за сломанный в подвале замок и «за кражу». Правда, за какую — непонятно. По словам жильцов, сейчас казаки охраняют подвал. 

— Потом нам стало известно, что наш подвал находится в ведении депутата Алексея Альховика, — рассказали жильцы, — он обещал приехать к нам, чтобы выяснить суть конфликта. 

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Как же так вышло, что жители не могут попасть в собственный подвал? Сами собственники квартир с удивлением узнали, что подвал им и не принадлежит вовсе, а передан в ведение тульских казаков.

— Мы этому удивлены, конечно, — говорит Светлана. — Хочется выяснить, на каком основании подвал теперь у казачества? 

Myslo будет следить за этой историей.

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Автор:
сегодня, в 18:33 +11
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