Очередное подорожание: в Туле средняя цена на яйца превысила 130 рублей

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В Тульской области снова подорожали яйца. Согласно данным которые опубликовал Туластат, за период с 4 по 11 декабря стоимость увеличилась на 13,5%. Средняя цена за десяток составила 130,74 руб. Неделю назад она колебалась в районе 115,83 руб.

Отметим, что также за неделю значительно подорожали огурцы — на 15,2%. Средняя стоимость за килограмм — 197,55 руб.

Полная инфографика:

Напомним, ранее Президент Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил подорожание яиц:

— Знаю, что у есть проблемы. Заявил Минсельхозу: «Рост больше 40% на яйца и мясо.» <…> В стране идет повышение доходов. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции и Беларуси предлагают дополнительные поставки. Решаем вопросы в рамках ЕВРАЗЭС. Решения будут приняты на днях, по крайней мере, в декабре. Ситуация будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Разговоры были еще две недели с Министерством. Извините, сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

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