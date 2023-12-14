Президент объяснил причину роста цен на яйца

Сегодня, 14 декабря, в Москве проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина.

Так, жительница Краснодарского края задала животрепещущий вопрос о подорожании яиц:

— У нас яйца десяток от 180 до 200 рублей. Куриная грудка за килограмм — 350 рублей. Владимир Владимирович, пожалейте пенсионеров! Мы же не получаем зарплату миллионами…

Президент ответил следующее:

— Знаю, что у есть проблемы. Заявил Минсельхозу: «Рост больше 40% на яйца и мясо.» <…> В стране идет повышение доходов. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции и Беларуси предлагают дополнительные поставки. Решаем вопросы в рамках ЕВРАЗЭС. Решения будут приняты на днях, по крайней мере, в декабре. Ситуация будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Разговоры были еще две недели с Министерством. Извините, сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

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