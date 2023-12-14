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Инструкция: как пользоваться валидаторами в тульских трамваях
Фото Алексея Пирязева

Инструкция: как пользоваться валидаторами в тульских трамваях

С 14 декабря во всех трамваях Тулы начали работать валидаторы, и теперь можно войти во все двери вагона. Как пользоваться новыми устройствами?

Сразу оговоримся, что в старых «Татрах» валидаторы не ставили и в них всё по старинке: входим в переднюю дверь и отдаём наличные или банковскую карту водителю для оплаты. Однако в большинстве случаев на маршрутах встречается подвижной состав с обновками.

Итак, мы стоим на остановке, и к нам подъезжает трамвай. Что делать?

1. Обращаем внимание на борта вагона — на тех, что с валидаторами, есть большие наклейки, предупреждающие о возможности входа во все двери. Соответственно, заходим в любую из трёх.

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Фото: телеграм-канал «Первомайка»

2. Зайдя в трамвай, смотрим на правый от нас поручень (если входим в переднюю дверь, то на левый) — именно на нём висит заветный зелёный валидатор. Также в вагоне можно найти несколько наклеек, напоминающих о необходимости оплаты.

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3. Прикладываем к устройству банковскую карту, социальную карту (проездной) или «Тройку» — держим до того момента, пока на экране не появится зелёная галочка или синее подтверждение оплаты. Если что-то пойдёт не так, то на дисплее вы увидите крест на красном фоне.

 

Поздравляем! Теперь вы – уверенный пользователь трамваев с валидаторами! 

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