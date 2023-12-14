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Ефремовцев предупреждают о «хлопках» в небе

Ефремовцев предупреждают о «хлопках» в небе

Над территорией округа проводятся авиационные учения.

Сегодня, 14 декабря, ефремовцы могут услышать характерные «хлопки» при преодолении самолетом звукового барьера. Об этом сообщил глава администрации МО г. Ефремов Сергей Балтабаев со ссылкой на ситуационный центр губернатора Тульской области.

— Ефремовцы, с 15 часов над территорией нашего городского округа ожидаются авиационные учения Липецкого учебного авиационного центра. Предупреждаю вас о возможности возникновения характерных «хлопков» при преодолении самолетом звукового барьера, — рассказал глава района на своей страничке в соцсетях. 

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